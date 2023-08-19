Tekirdağ Valiliği'nden balkonda çıplak dans eden kadın hakkında açıklama

Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde balkonda çıplak dans eden kadın hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
Tekirdağ Valiliği'nden balkonda çıplak dans eden kadın hakkında açıklama

İstanbul’un Avcılar ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videoda, bir kadının çıplak bir şekilde evinin balkonuna çıkıp twerk yapması sosyal medyada hızla yayılan videolardan birisi olmuştu.

Kısa süre sonra olayın İstanbul Avcılar'da değil, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde gerçekleştiği ortaya çıktı.

VALİLİK KADININ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Tekirdağ Valiliği, sosyal medyada gündem olan olayın üzerine açıklama yaptı. Valilik olayın psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığı neticesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Ekiplerin kadına anında müdahale ederek zarar görmesini engellediği ve gerekli işlemleri yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir.

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