'Çiş' davasında karar çıktı: “Olayın şokuyla korkudan altıma kaçırdım”

Olay, Kasım 2022’de Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Eğlence mekanına gidip birlikte alkol alan Yunus Korkmaz ile Bahadır Ünlü, çıktıktan sonra aldıkları içkileri eğlence merkezine ait kapalı otoparkta içmeye devam etti. İddiaya göre Bahadır Ünlü, bu sırada tuvalet ihtiyacını otoparktaki araçların arasına geçerek giderdi. Alkolün de etkisiyle sinirlenen Korkmaz, “Oraya neden çişini yapıyorsun” diyerek önce hakaret etti, ardından küfretti. Bunun üzerine Bahadır Ünlü, “Ben çişimi yaptıktan sonra sana gösteririm” diyerek Korkmaz’a saldırdı. Yaşanan arbede Korkmaz, elindeki içki şişesiyle Ünlü’nün kafasına vurdu. Yüzünde ve kafasında yarıklar oluşan Ünlü, çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“OLAYIN ŞOKU İLE ALTIMA KAÇIRDIM”

Yunus Korkmaz, davanın karar duruşmasında, Bahadır Ünlü’nün kendisine saldırdığını ve darbetmeye başladığını söyledi. Alkolün etkisi altında olduğunu belirten Korkmaz, “Bahadır ile eğlence mekanından çıkıp bir alkol daha aldık ve otoparkta içmeye karar verdik. Alkol aldığımız sırada Bahadır sıkıştığı için araçların arasına küçük tuvaletini yaptı. Ben de kendisine şaka amaçlı küfretmeye başladım. Çok alkollüydüm, ne dediğimi hatırlamıyorum. Bahadır tuvaletini yaptığı sırada, ‘Dur çişim bitsin, sana göstereceğim’ dedi ve ardından koşarak yanıma geldi ve beni darbetmeye başladı. Elimde içki şişesi vardı. Yere düştüğümüzde kırılıp kırılmadığını hatırlamıyorum. Kendimi korumak amacıyla, elimdeki içki şişesini bir kez Bahadır’ın kafasına vurdum, üzerime kan aktı. Olayın şoku ile altıma kaçırdım. Beni darbeden Bahadır’dır. Pişmanım ama şikayetçiyim” şeklinde ifade verdi.

"OLAY, 2 ARKADAŞIN ALKOLÜN ETKİSİYLE KAVGA ETMELERİNDEN İBARET"

Bahadır Ünlü ile müvekkili Yunus Korkmaz’ın arkadaş olduğunu belirten avukat Hakan Gündoğdu ise Korkmaz’ın öldürme kastı olmadığını, alkolün de etkisiyle 2 arkadaş arasında kavga çıktığını belirtip, şunları söyledi:

“Müvekkilim ile müşteki Bahadır Ünlü, arkadaş olup, olay gecesi birlikte bara giderek alkol alıp sohbet etmişlerdir. Sonra da buradan çıkıp, yine alkol alarak otoparka gitmişlerdir. Bahadır, araçlar arasında küçük tuvaletini yaptığı sırada, müvekkilim alkolün de etkisiyle şaka amaçlı küfürlü konuşmuş, Bahadır da buna kızarak, bir şey demeden tekme ve yumrukla vurmaya başlamış. Birlikte yere düşmelerinden sonra da Bahadır'ın, yumrukla vurmaya devam etmesi üzerine müvekkilim kendisini korumak için, elindeki içki şişesiyle Bahadır'ın kafasına vurarak onu yaralamıştır. Müvekkilim kendisine nazaran, fiziken çok daha iri yapılı ve güçlü olan Bahadır’a karşı kendini savunmak zorunda kalmıştır. O anki hal ve şartlara göre, başka türlü hareket etme imkanı bulunmadığından, elindeki şişeyle müştekiye vurması, kendisine karşı devam eden saldırı ile orantılıdır. Olay tamamen, aralarında hiçbir husumet olmayan 2 arkadaşın, alkolün etkisiyle tartışıp kavga etmelerinden ibarettir.”

MAHKEME HEYETİ SUÇUN VASFINI DEĞİŞTİRDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanan Yunus Korkmaz’a, suçun vasfını değiştirerek, ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Bahadır Ünlü'yü ise 'hakaret' suçundan para cezasına çarptırdı.