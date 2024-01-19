Halil Falyalı davasında karar çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Halil Falyalı davasında karar çıktı
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin davada Mustafa Söylemez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 7 sanıkla ilgili karar çıktı.

Aralarında Mehmet Faysal Söylemez ile Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu davada Mustafa Söylemez 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Faysal Söylemez’in ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 8 Şubat 2022’de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla öldürüldü.

Gerçekleştirilen operasyonlarda cinayetle bağlantılı 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istenmişti.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan TV 100 cinayetin öncesi ve sonrasına ilişkin önemli görüntüler ve bilgilere ulaşmıştı. Cinayetin tam 15 gün önce planlandığı ortaya çıkmıştı.

Falyalı'nın aracının çapraz ateşe alındığı bilgisi öğrenilmişti.

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