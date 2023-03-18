﻿Civanperçemi bitkisi öksürüğe iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Civanperçemi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Civanperçemi bitkisinin öksürüğe iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Bir çok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir.

Hapşırma ya da göz kırpma gibi diğer reflekslere benzer bir şekilde öksürük insan vücudunu, özellikle solunum yolunu ve akciğerleri tahriş edici aşırı balgam, mikroplar ya da toz gibi maddelere karşı korumaya ve temizlemeye otomatik olarak yardımcı olur.

İnsan boğazı, hava yolları ve nefes borusu tahriş edici maddeleri algılayan sinirlerle donatılmıştır. Bu sinirler uyarıldıktan sonra beyne bir sinyal gönderir. Yanıt olarak beyin, tahriş edici maddeyi çıkarmaya çalışırken gerçekten hızlı bir şekilde ve oldukça derin nefes almak için göğüs ve karın kaslarına bir sinyal gönderir. Bu yanıt neredeyse anlıktır ve etkisi oldukça büyüktür. Öksürük, aynı zamanda soluduğumuz toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan dışarı atılmasına da yardımcı olur. Arada bir gerçekleştiğinde normal ve doğal bir refleks olmasına rağmen, sürekli öksürük günlük faaliyetler sırasında çok rahatsız edici olabilir.

CİVANPERÇEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; çeşitli türleri olan bir kır bitkisidir. Kuru topraklarda, yol kenarında yetişir. Yaprakları uzun ve parçalıdır. Çiçekleri beyaz ve pembedir. Kandil şeklinde gruplaşmıştır. Kokusu çok güzeldir. Hekimlikte dal, yaprak ve çiçekleri kullanılır. İçinde Achillein denilen acı bir madde vardır.

CİVANPERÇEMİ NASIL KULLANILIR? CİVANPERÇEMİ KÜRÜ

Civanperçemi kürü için 1 tatlı kaşığı civanperçemi kurusu, 1 su bardağı ocakta kaynayan suya atılır.

Ağzı kapatılarak kısık ateş üzerinde 2-3 dakika kadar daha kaynatılır. Daha sonra ateşten alınan civanperçemi soğutulur ve soğuduktan sonra süzülür.

Hazırlanan civanperçemi çayı adet döneminden 3 gün önce günlük olarak sabah ve akşam birer bardak şeklinde tüketilir. Günlük taze olarak hazırlanması etkinliği için önemlidir.

Regl dönemi bitinceye kadar uygulanan civanperçemi kürü her adet döneminde tekrarlanır.

Regl şikayetleriniz civanperçemi sayesinde yine de son bulmadıysa; en kısa zamanda kadın hastalıkları uzmanına görünmenizi öneriyoruz.

Ciddi bir sağlık sorunu oluşması ihtimaline karşı doktor kontrolünü ihmal etmemelisiniz.

Civanperçemi kürü sayesinde, regl ağrısı en düşük seviyeye iner. Regl haftasının sancısız geçmesi sağlanır.

Kadınsal hormonlar düzenlenir ve vücut fonksiyonlarınız en iyi şekilde çalışır.