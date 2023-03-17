Şifa dağıtan bitki bel fıtığı ağrılarını kesiyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Lahana yaprağının faydaları dikkat çekti.

Faydaları saymakla bitmeyen Lahana yaprağının bel fıtığına iyi geldiği vurgulandı

DOĞAL AĞRI KESİCİ LAHANA YAPRAĞI

Bel fıtığı ağrıları, şiddetli bel sancıları ya da kasılmalar için geçmişten günümüze kadar uygulanan bu yöntem, adeta doğal bir ağrı kesici işlevi olduğu bildirildi.

Malzemeler:

Yeterli miktarda lahana yaprağı

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir tencere içerisine sıcak su koyun ve istediğiniz miktarda lahana yaprağını içine atarak kaynatın.

Lahana yaprakları yumuşadıktan sonra suyunu süzün ve bir tülbente sararak ağrılı olan bölgeye sık aralıklarla uygulayın.

Yarım saat boyunca uygulayacağınız bu işlem sayesinde çok kısa bir süre içinde ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.

LAHANA YAPRAĞINI FAYDALARI

-Yaşlanma belirtilerini düşürür

-Serbest radikallerle mücadeleye yardımcı olur

-Kurtarma işlemini hızlandırır

-Cildi iyileştirir

-Alerjilerden kurtulma sağlayabilir

-Kanseri önleyebilir

-Sindirim sistemine iyi gelir

-Kilo vermeyi teşvik eder

-Gözü korur

-Saç sağlığını iyileştirir

-Kalp sağlığını iyileştirir

-Beyne iyi geliyor

-Kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur

-Kan basıncını düzenler

-Diyabetik hastalar için iyi

-Hamile kadınlar için iyidir

-Bağışıklığı artırır

-Peptik ülserin tedavisine yardımcı olur

LAHANA TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Herhangi bir gıdada olduğu gibi lahana alımı da ılımlı ve kontrollü olmalıdır . Ancak peptik ülser ve gastrit teşhisi konan kişilerin önce bir doktora danışmaları önerilir. Sayısız faydası olan lahana, hamilelikte dikkatli tüketilmelidir. Anne adayları alımına dikkat etmelidir.

Lahana, tiroid bezinin işlevini etkileyebilecek maddeler olan guatrojenler içerir, bu nedenle tiroid sorunu olanlar lahana tüketmeden önce bir uzmana danışmalıdır. Ayrıca lahana iyot emilimini azaltır.