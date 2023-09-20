Club Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

Editör: Fatma Demirkaya
Ön eleme ve play-off’daki rakiplerini turnuvanın dışına iterek UEFA Konferans Ligi’nde gruplara yükselen Beşiktaş D Grubu’nda ilk maçına Club Brugge karşısında çıkıyor.
Beşiktaş’ın deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşma 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi maç programı şöyle:
21 EYLÜL PERŞEMBE
Club Brugge - Beşiktaş
5 EKİM PERŞEMBE
Beşiktaş - FC Lugano
26 EKİM PERŞEMBE
FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş - FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE
Beşiktaş - Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano - Beşiktaş