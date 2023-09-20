Club Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş Club Brugge ile mücadele edecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Club Brugge Beşiktaş maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta?

Editör: Fatma Demirkaya

Ön eleme ve play-off’daki rakiplerini turnuvanın dışına iterek UEFA Konferans Ligi’nde gruplara yükselen Beşiktaş D Grubu’nda ilk maçına Club Brugge karşısında çıkıyor.

Beşiktaş’ın deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşma 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi maç programı şöyle:

21 EYLÜL PERŞEMBE

Club Brugge - Beşiktaş

5 EKİM PERŞEMBE

Beşiktaş - FC Lugano

26 EKİM PERŞEMBE

FK Bodø/Glimt - Beşiktaş

9 KASIM PERŞEMBE

Beşiktaş - FK Bodø/Glimt

30 KASIM PERNŞEMBE

Beşiktaş - Club Brugge

14 ARALIK PERŞEMBE

FC Lugano - Beşiktaş

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