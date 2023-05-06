CNN Türk canlı yayını karıştı. Sunucu işin içinden çıkamayınca reklama gitmek için rejiye yalvardı

Editör: Bengü Zorlu

Akıl Çemberi programında gazeteciler İsmail Dükel ve Abdülkadir Selvi arasında gerçekleşen tartışma canlı yayında gerginliğe neden oldu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gerçekleşen tartışma, İsmail Dükel'in Selvi'yi "iki yüzlü" olmakla suçlamasıyla iyice şiddetlendi.

“İki yüzlülük” sözü karşısında çok sinirlenen Selvi, “Bu lafı sana yediririm, sözünü geri al, ikiyüzlü olan sensin” diyerek sert tepki gösterdi.

Canlı yayında gitgide alevlenen tartışmayı durduramayan sunucu Semiha Şahin reklama gitmek zorunda kaldı.