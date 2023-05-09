‘Kainat lideri’ diyorlardı berber çıktı. AKP’nin berber temalı reklamı sosyal medyada alay konusu oldu

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın yaptığı ve Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan reklam filmi sosyal medyada alay konusu oldu.

‘Kainat lideri’ diyorlardı berber çıktı. AKP’nin berber temalı reklamı sosyal medyada alay konusu oldu

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi partilerin propaganda faaliyetleri de hızlanmış durumda. AKP’de çalışmalarını hızlandırarak bir reklam filmi yayınladı. O reklam filmi, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından, ‘berberler önemli’ notuyla paylaşıldı.

Reklam filminde muhalefeti eleştirmeye çalışan bir yol izlenirken, “Burası çoklu kuaför dükkanı. Burada birbirinden farklı tam 8 kuaför tarafından hizmet alırsınız. Bu da bildiğiniz, güvendiğiniz kuaför dükkanı. Senin tercihin hangisi?” denildi.

Reklam filminde, geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın marka sandığı ‘winner ceket’ figürüne de yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Reklam filmi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından eleştiri aldı.

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