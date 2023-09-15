Çobankesesi bitkisi kabızlığa iyi gelir

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen çobankesesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çobankesesi bitkisi kabızlığa iyi gelir

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen çobankesesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi rahatsızlık hissettiren sonuçları olan kabızlık, yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Kabızlıkla uzun sürüyorsa ve ona, karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtiler eşlik ediyorsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan nedenin araştırılabilmesi için uzman bir doktora görünmek gerekir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

ÇOBANKESESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

İnsan sağlığı açısından birçok fayda sunan ve doğal bir ürün olan çobankesesi bitkisi, büyüdüğü yerlerden koparabilir, ya da kurutulmuş halini aktarlardan satın alarak, çay veya isteğe göre salata ve yemek olarak da pişirerek tüketebilirsiniz.

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