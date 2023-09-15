Çobankesesi bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan burun kanamalarına iyi gelen çobankesesi bitkisi faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çobankesesi bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan burun kanamalarına iyi gelen çobankesesi bitkisi faydaları dikkat çekti.

ÇOBANKESESİ BİTKİSİ NEDİR?

Turpgillerden, bir çeşit yaban bitkisidir. Meyveleri, torbaya benzer. Yaprakları rozet şeklinde olup, demet görünümündedir. Çiçekleri beyazdır. Yaz aylarında toplanıp, kurutulur.

ÇOBANKESESİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Ağrıları giderip, vücuda rahatlık verir.

-Burun kanamalarını durdurur.

-Sindirim sistemini destekler

-Kabızlığa iyi gelir

-Kasları uyarıp, rahim kasılmalarını azaltarak adet sancısını hafifletir

-İltihap giderici özelliği ile tedaviye destekçidir

-Pansuman olarak kullanıldığında yara iyileşmelerini hızlandırır

-Bağışıklık sistemini destekler

-Düşük tansiyonu dengeler

-Bal ile tüketildiğinde böbrek kumunu atmaya yardım eder

-Hemoroid semptomlarını azaltıp, basura iyi gelir

ÇOBANKESESİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

İnsan sağlığı açısından birçok fayda sunan ve doğal bir ürün olan çobankesesi bitkisi, büyüdüğü yerlerden koparabilir, ya da kurutulmuş halini aktarlardan satın alarak, çay veya isteğe göre salata ve yemek olarak da pişirerek tüketebilirsiniz.

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