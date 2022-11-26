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Çobanlar Taşımacılık personel alacak

Çobanlar Taşımacılık, Beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 13:18
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Çobanlar Taşımacılık Beden eğitimi ve spor öğretmeni alacak

Çobanlar Taşımacılık personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çobanlar Taşımacılık, Beden eğitimi öğretmeni olmak üzere  1 personel alacak.

Son başvuru ise tarihi 29 kasım 2022 

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
*İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare.
*Birliklerinin Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4' üncü maddesinde yer alan şartları sağlamak.
*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Lisans) mezunu olmak.
*Antrenörlük Eğitimi ve Fitness Eğitimi aldığını belgelemek
*Başvurusu kabul edilen adaylara Çobanlar Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından sözlü mülakat yapılacaktır. 
*Mülakat sonuçları Çobanlar Belediyesi İdare Binası İlan Panosu' na asılarak duyurulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
3- Adli sicil belgesi,
4- Diploma fotokopisi,
5- Fitness Eğitimi aldığını gösterir resmi belge.

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