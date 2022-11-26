﻿Çobanlar Taşımacılık personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çobanlar Taşımacılık, Beden eğitimi öğretmeni olmak üzere 1 personel alacak.

Son başvuru ise tarihi 29 kasım 2022

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare.

*Birliklerinin Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4' üncü maddesinde yer alan şartları sağlamak.

*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Lisans) mezunu olmak.

*Antrenörlük Eğitimi ve Fitness Eğitimi aldığını belgelemek

*Başvurusu kabul edilen adaylara Çobanlar Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından sözlü mülakat yapılacaktır.

*Mülakat sonuçları Çobanlar Belediyesi İdare Binası İlan Panosu' na asılarak duyurulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

3- Adli sicil belgesi,

4- Diploma fotokopisi,

5- Fitness Eğitimi aldığını gösterir resmi belge.