﻿Çobanlar Taşımacılık personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Çobanlar Taşımacılık, Beden eğitimi öğretmeni olmak üzere 1 personel alacak.
Son başvuru ise tarihi 29 kasım 2022
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
*İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare.
*Birliklerinin Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4' üncü maddesinde yer alan şartları sağlamak.
*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Lisans) mezunu olmak.
*Antrenörlük Eğitimi ve Fitness Eğitimi aldığını belgelemek
*Başvurusu kabul edilen adaylara Çobanlar Taşımacılık Ltd. Şti. tarafından sözlü mülakat yapılacaktır.
*Mülakat sonuçları Çobanlar Belediyesi İdare Binası İlan Panosu' na asılarak duyurulacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
3- Adli sicil belgesi,
4- Diploma fotokopisi,
5- Fitness Eğitimi aldığını gösterir resmi belge.
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