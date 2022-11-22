Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişi bu kez Cumhuriyeti hedef aldı! Atatürk’ü sevenleri ‘kafir’ ilan etmişti

‘Musa Hoca’ lakabıyla bilinen Musa Ebu Cafer’in 14 Kasım 2018 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin söylediği, “Atatürk’ü benimseyen, onu seven, onun ilkelerini benimseyen kimselere de nasihatim şudur. Tövbe ediniz. Tövbe etmeyecek olursanız vallahi Allah’ın karşısına kâfir olarak çıkarsınız Allah korusun. Çünkü böyle bir şahsiyet İslam'ı ortadan kaldırıp yerine Cumhuriyeti ve laikliği getiren bir şahsiyettir. Böyle bir insanı Müslüman nasıl sevebilir?” sözleri geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

“Davet Minberi” adlı YouTube kanalında yayımlanan “Münafıkları Tanıyalım” başlıklı videoda Musa Ebu Cafer’in Cumhuriyet dönemini hedef aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre; Cafer, şunları kaydetti:

“Münafıklar en büyük düşmanlardır. Onlardan sakın. Çünkü zararları büyük oluyor. İslam tarihinde Müslümanlara çok büyük darbeler vuranlar münafıklar olmuşlar. Müslüman gibi görünen, Müslüman gibi konuşan, namaz kılan, Müslümanlarla beraber dini noktada ibadetlere giren kimseler olmuşlar ki daha sonra bunlar İslamı kökünden yıkmaya çalışmışlar. Müslümanlara ağır darbeler vurmuşlar. Şeriatı yeryüzünden silmeye çalışmışlar. Hilafeti kaldırmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi. İlk kuranların yaptığı gibi. Müslüman gibi görünüp Müslümanları kesenler, âlimlerini kesenler, dinlerini yasaklayanlar, şeriatlarını, halifelerini, Kuranlarını kaldıranlar bu insanlardı. İşte bunlar asıl düşmandır. O münafıklar ki cehennemin en alt tabakasında olacaklardır.”