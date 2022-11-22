Araplar Arjantin'i yenince ülkede resmi tatil ilan etti

Dünya Kupası'nda tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Arjantin'i yenen Suudi Arabistan'da ülke genelinde yarın resmi tatil ilan edildi
Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yenerek Dünya Kupası tarihinin en önemli sürprizlerinden birina imza attı.
Maçın bitmesiyle birlikte ülke genelinde halk sokaklara çıktı ve galibiyeti kutladı.
Kutlamalar sürerken, Suudi Arabistan yönetiminden çarpıcı bir karar geldi.
Suudi Arabistan'da kutlamaların sürmesi için yarın da resmi tatil ilan edildi.
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