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Thor Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu. Nişan atmışlardı

Dilan Çiçek Deniz ile kıskançlık nedeniyle ilişkisini bitiren İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, önceki gece bir kız arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:43
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Nişan atmışlardı! Thor Saevarsson eski nişanlısı Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu 

Thor Dilan Çiçek Deniz’i çabuk unuttu. Nişan atmışlardı
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan evlenme teklifi almış ve nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı. 

Evlilik planları yapan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz kıskançlık nedeniyle ilişkilerini bitirmişti. 

 

Oyuncu Dilan Deniz Çiçek’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan nişanlısı Thor, Deniz’i çabuk unuttu. Thor Kuruçeşme’de bulunan Oligark İstanbul’da iki kız iki erkek sabaha kadar eğlenip dans ettiler.


Sabaha doğru mekandan ayrılan Thor yanındaki erkek arkadaşı ve kızlarla beraber bindikleri araçla Levent’te bulunan bir otelin yolunu tuttular. 

Otele giriş yaparken çekildiğini fark eden Thor görüntüleri sildirmek için çaba sarf etse de başaramadı ve kamera ışıklarını gördükten sonra hızlıca otele giriş yaptı.
 

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