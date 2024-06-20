Coca-Cola’nın varisine tarihin en büyük tecavüz cezası. Sapık milyarderin gizli odası çıktı

Coca-Cola’nın varislerinden biri olan Yunan milyarder Alkiviades ‘Alki’ David, bir skandala daha imza attı.

2019 yılında Hollywood’da çalışan Mahim Khan'a cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 58 milyon dolar (Yaklaşık 1.9 milyar TL) tazminat ödemeye mahkum edilen 56 yaşındaki milyarder yine bir kadına tecavüz etti.

Davanın ardından "asla başka bir kadının vücuduna izni olmadan dokunmaması" konusunda uyarılan milyarder medya patronunun, şimdi de tecavüz ettiği eski başka bir çalışanına 900 milyon dolar (30 milyar TL) ödemesine karar verildi.

Kadının avukatı Gary Dordick, "Bu anıtsal karar, adalet adına önemli bir zafere işaret ediyor ve işyerinde cinsel saldırıya karşı mücadelede bir emsal teşkil ediyor" dedi.

David'in şirketinin insan kaynakları departmanındaki bir odanın kapısını pornografik bir resimle süslediği ve çalışanların bu odadan 'tecavüz odası' olarak bahsettiği söylendi.

Coca-Cola şişeleme imparatorluğunun varisi ve Hologram USA'nın kurucusu olan David, 2011'de eski eşi Jennifer Stano ile böyle poz vermişti.

Üç boyutlu hologram prodüksiyonu yapan ve Coca-Cola firmasından kalan mirasla milyar dolarlık bir servete kavuşan David, daha önce de özel jetinde 1.3 milyon dolarlık esrarla yakalanarak Karayipler'deki St. Kitts Adası’nda tutuklanmıştı.