Coca-Cola’nın varisine tarihin en büyük tecavüz cezası. Sapık milyarderin gizli odası çıktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Coca-Cola’nın varisine tarihin en büyük tecavüz cezası. Sapık milyarderin gizli odası çıktı

Onlarca kadına tacizden yargılanan Yunan milyarder Alki David, tarihin en büyük tazminat cezasına çarptırıldı.

Coca-Cola’nın varislerinden biri olan Yunan milyarder Alkiviades ‘Alki’ David, bir skandala daha imza attı.

ekran-goruntusu-2024-06-20-125417.png

2019 yılında Hollywood’da çalışan Mahim Khan'a cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 58 milyon dolar (Yaklaşık 1.9 milyar TL) tazminat ödemeye mahkum edilen 56 yaşındaki milyarder yine bir kadına tecavüz etti.

ekran-goruntusu-2024-06-20-131656.png

Davanın ardından "asla başka bir kadının vücuduna izni olmadan dokunmaması" konusunda uyarılan milyarder medya patronunun, şimdi de tecavüz ettiği eski başka bir çalışanına 900 milyon dolar (30 milyar TL) ödemesine karar verildi.

ekran-goruntusu-2024-06-20-131629.png

Kadının avukatı Gary Dordick, "Bu anıtsal karar, adalet adına önemli bir zafere işaret ediyor ve işyerinde cinsel saldırıya karşı mücadelede bir emsal teşkil ediyor" dedi.

ekran-goruntusu-2024-06-20-131913.png

David'in şirketinin insan kaynakları departmanındaki bir odanın kapısını pornografik bir resimle süslediği ve çalışanların bu odadan 'tecavüz odası' olarak bahsettiği söylendi.

ekran-goruntusu-2024-06-20-125158.png

Coca-Cola şişeleme imparatorluğunun varisi ve Hologram USA'nın kurucusu olan David, 2011'de eski eşi Jennifer Stano ile böyle poz vermişti.

ekran-goruntusu-2024-06-20-131930.png

Üç boyutlu hologram prodüksiyonu yapan ve Coca-Cola firmasından kalan mirasla milyar dolarlık bir servete kavuşan David, daha önce de özel jetinde 1.3 milyon dolarlık esrarla yakalanarak Karayipler'deki St. Kitts Adası’nda tutuklanmıştı.

ekran-goruntusu-2024-06-20-131557.pngekran-goruntusu-2024-06-20-125455.png

ekran-goruntusu-2024-06-20-131827.png

ekran-goruntusu-2024-06-20-125855.png

ekran-goruntusu-2024-06-20-125517.png

İlgili Haberler
Alem Sezen Aksu’ya o Arda Güler’e hasta çıktı
Hindistan değil Alanya Barlar Sokağı. Bir erkeğe 15 erkek düşüyor
Arda Güler nereye sevgilisi oraya
Son Haberler
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni buldu Gündem
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni buldu
Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu Gündem
Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu
İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak Gündem
İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak
Ata dayak cüzdan yaktı Gündem
Ata dayak cüzdan yaktı
Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı Spor
Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı
Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta Gündem
Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir Gündem
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir