Alem Sezen Aksu’ya o Arda Güler’e hasta çıktı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in hayranları her geçen gün artıyor.

Dünya çapında bir üne kavuşan 19 yaşındaki Arda’nın son hayranı Türkiye’nin en büyük sanatçılarından biri olan Sezen Aksu çıktı.

Arda Güler’in sıkı takipçisi olduğu ortaya çıkan Minik Serçe, genç sporcunun Instagram hesabındaki fotoğraflarına da ‘Maşallah’ demeden geçmiyor.

Güler’in annesi Serap Güler, babası Ümit Güner ve ablası Nurgül Güler’i de Instagram’da takip eden Sezen Aksu, tüm aileyi yakın markaja almışa benziyor.

Kısa süre önce de Arda Güler, takım arkadaşlarına idman sırasına Sezen Aksu parçası dinletmiş, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.