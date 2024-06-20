Alem Sezen Aksu’ya o Arda Güler’e hasta çıktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Alem Sezen Aksu’ya o Arda Güler’e hasta çıktı

Milli gururumuz Arda Güler’in en büyük hayranlarından biri Sezen Aksu çıktı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in hayranları her geçen gün artıyor.

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Dünya çapında bir üne kavuşan 19 yaşındaki Arda’nın son hayranı Türkiye’nin en büyük sanatçılarından biri olan Sezen Aksu çıktı.

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Arda Güler’in sıkı takipçisi olduğu ortaya çıkan Minik Serçe, genç sporcunun Instagram hesabındaki fotoğraflarına da ‘Maşallah’ demeden geçmiyor.

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Güler’in annesi Serap Güler, babası Ümit Güner ve ablası Nurgül Güler’i de Instagram’da takip eden Sezen Aksu, tüm aileyi yakın markaja almışa benziyor.

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Kısa süre önce de Arda Güler, takım arkadaşlarına idman sırasına Sezen Aksu parçası dinletmiş, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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