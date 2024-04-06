Çocuk doktorunun çalışma tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Hindistan'da görev yapan bir çocuk doktorunun benzersiz çalışma tarzı, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Viral olan o anlarda doktorun, iğne yaparken çocuk şarkıları söyleyerek hastalarının dikkatini dağıttığı görülüyor. Bu sayede kendilerini şarkıya kaptıran çocukların ise iğne yapıldığını fark etmeden tedavi olmaları ilgi çekti. Bu sempatik yaklaşım, çocukların stresini azaltarak daha kolay bir tedavi süreci geçirmelerini sağladığı için izleyenler tarafından büyük takdir topladı.