Çocuk istismarcısı tır şoförüne 22,5 yıl hapis

Kayseri’de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan tır şoförü Zafer G.,’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

13 Nisan 2023 tarihinde, 12 yaşındaki H. K., telefonunun camını yanlışlıkla kırdığı için ailesinin tepkisinden korktu ve evden kaçtı. Kayseri – Niğde Karayolu üstünde yürürken 44 yaşındaki Zafer G.’nin sürücüsü olduğu tıra bindi.

Verilen bilgilere göre, Zafer G., 12 yaşındaki erkek çocuğa alkol içirdikten sonra cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşananları ailesine anlatmasından sonra, aile şikayetçi oldu ve Zafer G. “çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandı.

Söz konusu davanın duruşması Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Zafer G. Savunmasında alkollü olduğunu söyleyerek "Mağdur bana el işareti yaptı. TIR'a bindi. 'Babam beni dövdü, dışarı attı' dedi. Nasihatte bulunup, karakola götürecektim. 'polise götürme' dedi. Aracımı benzinliğe çekip durdum. Alkol içirmedim. Cinsel istismarda bulunmadım. Suçsuzum" söyleminde bulundu.

Mahkemenin kararı sonucunda Zafer G., “çocuğa cinsel istismar” suçundan 18 yıl, “hürriyetten yoksun kılma” suçundan ise 4 yıl 6 ay ceza aldı. Toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Zafer G. Cezaevine götürüldü.