Çocuk kimi rol model alır

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuk kimi rol model alır
İşte çocukların rol model seçtiği kişiler ve nelerden etkilendiğinin yanıtları...

Çocuğun rol modeli seçiminde çeşitli faktörler bulunuyor. Bunlar cinsiyet, başarı, güç, gizem, şöhret...

Çocuk sevdiği kişileri de rol model olarak alabiliyor ve rol model aldığı kişiyle iletişim biçimine göre hareket ediyor.

Çocukla en yakınında bulunan anne babalarının dışında genellikle öğretmenleri ya da sevdikleri bir sanatçıyı da rol model alabiliyor..

Çocuklar genellikle annelerinin erkek kardeşlerin yani dayılarını kız çocukları da babalarının kız kardeşlerini yani halalarını rol model olarak belirliyor.

Çekirdek ailelerin yaşadığı evlerin içine, teknolojinin hakim olduğu bu günlerde çocuklar daha ziyade izledikleri filmlerden de rol modeller kapabiliyor... Bu nedenle anne babaların çocuklarının izledikleri filmleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor...

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