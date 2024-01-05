Uzmanından korkutan domuz gribi açıklaması

Domuz gribi vakalarının son zamanlarda artması nedeniyle İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, vatandaşları uyardı.

Dr. Güngör, domuz gribi, kuş gribi ve covid-19'un aynı anda bir hastada görülebileceğini belirterek, “Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bile virüsü başkalarına bulaştırma riski var” dedi.

Domuz gribinin yol açtığı enfeksiyonların son dönemde arttığını söyleyen Dr. Güngör, e önemli bilgiler paylaştı.

“MUTLAKA MASKE TAKMAK GEREKİYOR”

Dr. Güngör, soğuk havalar nedeniyle insanların açık alanlardan uzak durduğunu ve kapalı mekanlarda vakit geçirdiğini ifade ederek, “Kapalı mekanlarda virüsün yayılma hızı daha yüksek. Bu nedenle kapalı mekanlara girmeden önce mutlaka maske takmak gerekiyor” dedi.

Güngör, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğünü belirterek, “H1-N1 virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı olan donuz gribi, bizim deyimimizle halk arasında yaygın bir isimdir. Viral enfeksiyonlar çok bulaşıcıdır. Öksürme ve hapşırma sonucu havaya saçılan damlacıkların, o ortama giren kişiler tarafından solunmasıyla enfeksiyon bulaşır” dedi.

“DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ, KLASİK VİRAL ENFEKSİYONLARDA OLDUĞU GİBİDİR”

Dr. Güngör, domuz gribinin nasıl ortaya çıktığını anlattığı açıklamasında, “Domuz gribi adı, genelde Avrupa'da domuzlarda görülmesinden kaynaklanır. Bu virüs zaman içinde değişime uğrayarak domuzlardan insanlara geçmiştir. Artık insandan insana bulaşabilir hale gelmiştir. Domuz gribi, kuş gribi ve en son covid-19 gibi diğer viral enfeksiyonlara benzer. Covid-19 gibi zamanında en çok hastalık yapan virüslerden biridir. 2009 yılında ilk olarak Amerika'da ortaya çıkmış ve sonra dünyaya yayılmıştır. Domuz gribinin belirtileri, klasik viral enfeksiyonlarda olduğu gibidir” diye konuştu.

Dr. Güngör, domuz gribinin semptom göstermeden de bulaşabildiğini ve vatandaşların bu konuda şikayetçi olduğunu belirtti.

Dr. Güngör, “Bu hastalığın belirtileri ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı gibi şeylerdir. Bu belirtiler kişinin bağışıklık sistemine ve hastalığa yakalanma süresine göre değişebilir. Domuz gribine yakalanan insanlar 1-4 gün içinde hastalanırlar. Hastalık bulaştıktan bir gün sonra da bulaştırıcı hale gelirler. Yani henüz semptom göstermeden de başkalarına hastalığı geçirebilirler. Bu 4 günün sonunda belirtiler ortaya çıkar ve hasta doktora gider. Çoğu hasta semptomlar başladıktan sonra tedavi olmaya gelir. Hastaların en çok şikayet ettikleri şey ateştir. Ateş, çok fazla kas ağrısı ve halsizliğe neden olur ve hastayı kötü hissettirir. Bu hastalıkta dikkat etmemiz gereken risk grubu ileri yaşlılar, kalp, tansiyon, şeker gibi kronik hastalığı olanlar ve çocuklar ve bebeklerdir” dedi.

Dr. Güngör, kapalı alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dr. Güngör, “Hastalara öncelikle hastalanmamaları için tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunun için de bazı önlemler almak lazım. Kendimizi korumak için toplu alanlara girdiğimizde mutlaka maske takmalıyız. Kış mevsiminde bu tür hastalıklar daha sık görülüyor. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında en yaygın dönemidir. Mevsimsel griple birlikte seyrediyor. Soğuk hava nedeniyle insanlar açık havada duramadıkları için kapalı ortamlarda kalıyorlar. Bu da hastalığın daha hızlı yayılmasına neden oluyor. Kapalı ortamlara girmek zorunda kaldığımızda kesinlikle maske takmamız şart” ifadelerini kullandı.

“3 HASTALIK AYNI ANDA GÖRÜLEBİLİYOR”

Dr. Güngör, tedavi süreci ve hastaların durumu hakkında da bilgi verdi.

Dr. Güngör, “Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için takviye gıdalar kullanmalıyız. Yemeğimize ve uykumuza dikkat etmeliyiz. Böylece hastalığı daha hafif atlatabiliriz. Hasta bize geldiğinde zaten çok rahatsız olduğu için gelir. Biz önce kan testleri yaparız. Kan değerlerine bakarız. Bunlara göre antiviral ilaçlar ve semptomatik tedaviler uygularız. Ayrıca istirahat etmelerini söyleriz. Hastanın beslenmesini ayarlarız. Hastanın mutlaka dinlenmesini sağlarız. İstirahat bu hastalıklarda çok önemlidir. Son dönemde H1-N1, kuş gribi ve Covid-19 aynı hastada birlikte görülebiliyor. Bu durumlarda hastalık daha şiddetli seyredebiliyor. Viral enfeksiyonlarda temel amaç hastalığın yayılmasını önlemektir. Bunun için de kapalı alanlardan uzak durmak, girmek zorunda kaldığımızda maske takmak, bağışıklığımızı kuvvetli tutmak ve istirahat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.