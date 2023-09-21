Adana'da akılalmaz olay: Çocuk parkındaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Adana'da, kimliği bilinmeyen madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kadın, çocukların bulunduğu bir parkta iç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaparak şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar yetkililerin duruma el atmasını istedi.

KAYNAK: DHA
Adana'da akılalmaz olay: Çocuk parkındaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Adana'da, dün gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı.

Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu.

İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı.

Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi.

Adana'da akılalmaz olay: Parktaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Adana'da akılalmaz olay: Parktaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı - 1

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