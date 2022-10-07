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Emzirmenin bebeklere mucize faydası ortaya çıktı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen ‘1-7 Ekim Emzirme Haftası’ dolayısıyla emzirmenin önemi hakkında açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:15
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı açıkladı: Emzirme bebekte güven duygusunu geliştirir

Emzirmenin bebeklere mucize faydası ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Emzirme, anne ile bebek arasında duygusal bağlanmayı sağlar. Annede annelik duygusunu, bebekte de güven duygusunu geliştirir. Annenin kendini daha mutlu, güvenli ve huzurlu hissetmesini sağlar. Depresyonu azaltır. Emzirme annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de korur” ifadelerini kullandı.

“EMZİREN KADINLARDA OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) DAHA AZ GÖRÜLÜR”

Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, emzirmenin faydalarına dikkat çeken ve anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu belirterek, “Anne ile bebek arasında duygusal bağlanmayı sağlar. Annede annelik duygusunu, bebekte de güven duygusunu geliştirir. Annenin kendini daha mutlu, güvenli ve huzurlu hissetmesini sağlar. Depresyonu azaltır. Emzirme annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de korur. Emzirme hormonları sayesinde doğum sonrası rahim hızla küçülür. Annede kanama azalır, demir eksikliği ve anemi önlenir. Emzirme annede yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltır. Emziren kadınlarda osteoporoz (kemik erimesi) daha az görülür” sözlerini kullandı.

“ANNE SÜTÜ BEBEĞİN ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ OLUMLU ETKİLEYEBİLİR”

Anne sütünün bebeğe yararlarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bebeğin dengeli ve yeterli beslenmesini sağlar. Su içeriği yeterlidir. Bebeğe dışardan su vermek gerekmez. Bebeği ishal, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve menenjitten koruyan maddeler içerir. Bebekte alerji, astım ve obezite (şişmanlık) riskini azaltır. Bebeğin kabızlık, pişik, gaz sancısı, reflü gibi sorunlarının sıklığını azaltır. Seker hastalığı, kalp damar, bağırsak hastalıkları, kan kanseri, lenf tümörleri gibi birçok ciddi hastalık, bebekken emzirilenlerde daha nadir görülmektedir. Bebeğin zihinsel gelişimini ve zekâsını olumlu etkiler. Bebeğin kendi bağışıklık sisteminin gelişimini hızlandırır. Bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü alan prematüre bebeğin ciddi sorunları azalır, hastanede daha kısa yatar. Anne sütünün yetmediği şüphesi veya anne sütü, emzirme, meme ile ilgili sorunlarınız varsa danışmanlık için Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniğimize başvurabilirsiniz”

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