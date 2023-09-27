Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Seda Fettahoğlu pakta ölü bulundu

Çocuklar Duymasın, Sihirli Annem gibi dizilerde rol alan İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. Fettahoğlu'nun cenazesi Beyoğlu'nda bir parkta bulundu.

İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun." mesajı paylaşıldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, Seda Fettahoğlu'nun cenazesinin Beyoğlu'nda bir parkta bulunduğu gelen bilgiler arasında...

SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.