Çocuklar Duymasın’ın Emine’siydi. Melek Şahin’in son hali şaşırttı

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin’in son hali görenleri hayrete düşürdü. Ünlü oyuncunun değişimi, "Çaycı Hüseyin görse tanıyamaz" gibi yorumlara neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çocuklar Duymasın’ın Emine’siydi. Melek Şahin’in son hali şaşırttı

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi.

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Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı.

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Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin.

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Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti.

İşte Melek Şahin'in son hali...

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