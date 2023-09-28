Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı

Başarılı oyuncu Ayşe Tolga, dün bir parkta şakağından vurulmuş şekilde ölü bulunan kuzeni Seda Fettahoğlu'na sözleriyle veda etti. Ölüm haberiyle kahrolan Tolga, ''Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzenim'' ifadelerini kullandı.

Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu ünlü oyuncunun kuzeni çıktı

Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla kurulmuş şekilde bulundu. Fettahoğlu ile kuzen olan oyuncu Ayşe Tolga ise yaşadığı acıyı paylaştı.

parkta-olu-bulunan-seda-fettahoglu-ayse-tolga-16377955-8114-m.jpg

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi tespit etti, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.

parkta-olu-bulunan-seda-fettahoglu-ayse-tolga-16377955-2084-m.jpg

AYŞE TOLGA'DAN KUZENİNE VEDA

Fettahoğlu'nun ölümün ardından bir veda paylaşımı yapan Ayşe Tolga, "Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu' nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Tolga'nın paylaşımına Ebru Destan, Ebru Akel, Meltem Cumbul ve Dolunay Soysert gibi ünlü isimlerden taziye yorumu geldi.

parkta-olu-bulunan-seda-fettahoglu-ayse-tolga-16377955-323-m.jpg

İlgili Haberler
Goncagül Sunar 10 gün ara ile iki oyuncu meslektaşının ölmesine isyan etti: İşsizlikten psikolojileri bozuluyor
Seda Fettahoğlu'nun parkta ölü bulunmasıyla çocukluk arkadaşı yıkıldı. Özge Özder'in duygusal vedası yürekleri yaktı
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı Dünya
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü Yaşam
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan... Yaşam
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı Yaşam
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum Güncel
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum
Eşine kızdı, kendini bıçakladı Yaşam
Eşine kızdı, kendini bıçakladı