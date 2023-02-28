28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür

“Hangi yaşta ne kadar uyku?” sorusu sıkça karşımıza çıkar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar o saatler hakkında bilgiler verdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 09:47
Takip Et

Çocuklar hangi saatte uyumalı

Çocuklar hangi saatte uyursa daha çabuk büyür
+
Aa
-

Yapılan çalışmalar; çocuklarda yeterli ve kaliteli uykunun bağışıklığın güçlenmesinden zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine dek çok önemli rol oynadığını ortaya koyduğundan anne babalar çocuklarının hem sağlığı hem de okul başarısı açısından endişe duyuyor. Günümüzde televizyon, tablet, akıllı telefon gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla pek çok anne baba çocuklarının geç yatmasından şikayet ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar, çocukların saat 22:00'den önce mutlaka uykuya dalması gerektiğini belirterek şu uyarıları yaptı:

SESSİZLİK ŞART GEREKLİ Mİ?

"Uyku zamanı kesinlikle değişmemeli. Akşam yemeğinden sonra hafif oyun zamanı, banyo, diş fırçalama, bir masal veya kitap saati ve yatağa gidiş planını birlikte oluşturun. Ekranları yatmadan en az 2 saat önce kapatın. Uykudan önce stresi azaltın. Oda sıcaklığı 18-21 derece aralığında olmalıdır. Yumuşak çarşaflar, loş ışık, sessizlik çocuğun gündüzle geceyi ayırt etmesinde yardımcı olur."

HANGİ YAŞTAKİ BEBEK VE ÇOCUKLAR NE KADAR UYUMALI?

0-1 aylık bebekler 16.5 saat,

1-8 ay arası bebekler gündüz

3-3.5 saat ve gece 10-11 saat,

9-14 ay arası bebekler 2-2.5 saat gündüz ve 10-11 saat gece,

15-24 ay arası gündüz tek uykuya geçiş zamanı olup 2-2.5 saat gündüz ve 10-11 saat gece,

3-5 yaş arası uyku ihtiyacı

6-13 yaş arası 9-11 saat, Gençlikte 8-10 saat.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
1
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
2
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
3
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
4
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
5
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
6
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
7
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi kanlı idrara iyi geliyor
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿TMSF Türk Ticaret Bankası'ndaki hisselerini satışa çıkardı
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.