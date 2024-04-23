Çocuklar için 1 ton kebap pişirdi. 'Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksınlar'

Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklar için 1 ton kebap pişirdi. 'Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksınlar'
Bursa'da ciğerci Ali Koçak, 23 Nisan'a özel ay yıldızlı mangalda çocuklar için 1 ton kebap pişirerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bursa'da faaliyet gösteren ciğerci Ali Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Ciğerci Koçak, ay yıldızlı mangalda çocuklar için tam 1 ton kebap pişirerek Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Koçak, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız için bu özel günü kutlamak istedik. Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksınlar. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu nedenle özel bir etkinlik düzenleyerek çocuklarımızın ve ailelerinin bayramını kutlamak istedik" dedi.

Son Haberler
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı Gündem
Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Yusuf Tekin açıkladı
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor Spor
Arsenal Chelsea'yi bozguna uğrattı. Londra derbisinde tarihi skor
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil eve daldı
Yunus Akgün yıkıldı Spor
Yunus Akgün yıkıldı
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı Yerel Haberler
Uçurumdan yuvarlanmak üzereyken son anda itfaiye kurtardı
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt Spor
Serdar Topraktepe'den eleştirilere olay yanıt
Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı Spor
Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı