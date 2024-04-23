Çocuklar için 1 ton kebap pişirdi. 'Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksınlar'

Bursa'da faaliyet gösteren ciğerci Ali Koçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için özel bir etkinlik düzenledi. Ciğerci Koçak, ay yıldızlı mangalda çocuklar için tam 1 ton kebap pişirerek Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Koçak, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız için bu özel günü kutlamak istedik. Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksınlar. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu nedenle özel bir etkinlik düzenleyerek çocuklarımızın ve ailelerinin bayramını kutlamak istedik" dedi.