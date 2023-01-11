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Yardıma muhtaç çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başladı

Sosyal yardımlardan faydalanan hanelerde yaşayan diyabetli çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:08
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Çocuklar için şeker ölçüm cihazı yardımı

Yardıma muhtaç çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nda başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu, bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Yanık, TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık teminini sağlayacaklarını söyledi. Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’na başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağının bilgisini veren Bakan Yanık, şunları aktardı:

“Desteğimizi hızlı ve etkin bir şekilde çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız ile saha çalışmaları yaptık ve elde ettiğimiz veriler sonrasında programımızın çerçevesini belirledik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık.’’

Diyabet tanısı almış kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazlar gibi ihtiyaçların bir kısmı muhtaçlık kriterleri gözetilmeksizin ilgili hekim raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını belirten Bakan Yanık, “Bunun haricinde biz de Bakanlık olarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza şeker ölçüm cihazı yardımında bulunacağız” şeklinde konuştu.

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