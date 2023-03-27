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Çocuklar neden sebze sevmez?

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden Dr. Annie Wertz ve Dr. Karen Wynn’in yaptığı araştırma, zehirlenme ihtimaline karşı çocukların genetik olarak yeşilliklerden kaçınmaya programlı olabileceğini ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:25
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Çocuklar neden sebze sevmez?
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ABD’deki Yale Üniversitesi’nden Dr. Annie Wertz ve Dr. Karen Wynn 8-18 aylık çocukların önüne 2 bitki 2 de plastik benzeri nesne koydu, çocukların dikkati çekici biçimde bitkilere dokunmaktan kaçındığını gördü.

Araştırmacılar, deneylerde, çocukların bitkilere dokunmak yerine, plastik nesnelerle oynamayı tercih ettiğini belirtti. Çocukların doğuştan, zehirleme ihtimaline karşı çiçek ya da bitkilerden kaçınmaya programlı olduğuna inanan bilim adamları, bu korkunun, “tehlike olmadığı anlaşıldıktan sonra” ortadan kalktığını söyledib

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