Çocuklar neden uyuyamaz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Çocuklar neden uyuyamaz
Çocukların yüzde 40'ında uyku problemi görülüyor. Peki, neden? Uzmanı anlattı ve uyardı...

Çocukların yaklaşık %40’ında uyku problemi görülüyor. Uyku sorununun hiperaktivite ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların her gece 11-13 saat kadar uyumasının gelişimleri için önemli olduğunu söyleyen İstanbul Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, yapılan araştırmalarda çocukların %40’ının gelişimlerinin bir döneminde uyku sorunu yaşadıklarını belirtti ve şunların altını çizdi:

“Uyku ihtiyacı yeni doğan bebeklerde 18, 1 yaşta 14, 5 yaşta 12, 6-7 yaşlarında 11, ergenliğin başlangıcında ise 9 saat olarak kaydedilmiştir. Çocuklarda bu saatler dışında uykusuz kalırsa davranış bozukluğu, hiperaktivite, depresyon, kaygı, uykuya dalma sorunu, kabus görme, aşırı kilo alma gibi sorunlar görülebilir.

İyi uyuyanlar gece uyanırlar fakat herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın tekrar uyuyabilirler. Kötü uyuyanlar ise mutlaka bir müdahale sonucunda uyuyabilirler.

Önemli bir konu bazı bebeklerin öz-rahatlatıcı nitelikte olmaları. “Öz-rahatlatıcı” terimi bebeklerin herhangi bir yardım olmadan kendi kendilerine uykuya dönmelerini ifade eder. Bu tür bebeklerin uyku düzenlerinin daha düzenli olduğu gözlemlenmiştir.”


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