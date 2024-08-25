Çocuklara bulaşan yeni salgın başladı. Ünlü doktor uyardı

Son zamanlarda dünyada birçok salgın hastalık görülüyor. Hava koşullarıyla beraber hızla yayılan virüsler çocuk, genç, yaşlı demeden insanlar arasında hızla yayılıyor.

Son olarak uzmanlardan gelen uyarı aileleri tedirgin etti. Dr. Ferhat çekmez tüm ebeveynleri yayılan salgın hastalık konusunda uyardı..

ÇOCUKLARI KIRIP GEÇİREN YENİ SALGIN BAŞLADI

Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Dr. Ferhat çekmez, çocuklarda daha sık görülen yeni salgını açıkladı. Adenovirüslerin hızla çocuklar arasında yayıldığını ifade eden uzman doktor, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözde ağrı varsa erken teşhis konulması için en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.

Adenovirüsler genel olarak üst solunum yollarına etki ederek insanlarda influenza virüsünün sebep olduğu grip veya soğuk algınlığı semptomlarına benzerlik gösteren şikâyetlerin görülmesine neden oluyor. Öte yandan virüsün hücreye giriş yoluna göre gözler, idrar yolları ve sindirim sistemi de salgının belirtileri arasında yer alabilir.

ADENOVİRÜSLERİN BELİRTİLERİ NELER?

Adenovirüsler virüsle kontamine olmuş yiyeceklerin tüketilmesiyle de bulaşabilir. Buna bağlı olarak sindirim sisteminde de mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi bazı semptomlar meydana gelebilir. Adenovirüs nadir de olsa böbreklerde ve mesanede de enfeksiyona sebep olarak ürogenital sisteme etki edebilir.

Adenovirüslerin en önemli belirtilerinden biri de gözlerde ortaya çıkar. Kırmızı göz hastalığı olarak da ifade edilen konjonktivitin en önemli sebeplerinden biri adenovirüs enfeksiyonudur.