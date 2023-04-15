Uzmanı uyardı. Çocuklarda bu virüslere dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Çocuklardaki hastalıklar ve virüsler korkutmaya devam ediyor. Uzmanlar çocuklarda görülen influenza ve solunum yolu virüslerine dikkat çekti.

“MASKE TAKMALIYIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Erdeniz, “Çocuklarda artık tek tük Covid-19 vakalarını izlemekteyiz. Özellikle kronik hastalıkları olan, down sendromu olan çocuk hastalarımız Covid olarak yatmaktadır. Şu anda influenza ve human metapneumovirus gibi diğer virüsler bulunmaktadır” sözlerini kullandı.

Pandeminin yükünün belirgin olarak azaldığını ifade eden Dr. Erdeniz, “Covid hala vaka bazında devam etmektedir. Önerimiz iş, okul gibi kalabalık ortamlara girdiğimizde eğer gribal bir semptomunuz varsa kesinlikle maske takmalıyız” sözleriyle uyardı.

İNFLUENZA NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnfluenza, Orthomyxoviridae ailesinde yer alan ve tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Kendi içinde tip A, B ve C olmak üzere 3 farklı türü bulunur ve ağır klinik hastalık tablosundan sorumlu olan virüs tipi sıklıkla İnfluenza A’dır. İnsan, domuz, at, kuş ve deniz memelileri üzerinde hastalık yapıcı etkisi bulunur.

Hava, damlacık ve temas yolu ile kolayca yayılan virüs, bu sayede birçok insanda solunum yolu enfeksiyonuna yol açar. Virüsün solunum yolu mukozasına tutunması ile birlikte ortaya çıkan hastalık tablosu, virüsle aynı adı alır ve influenza kelimesi sıklıkla hastalık durumunu tanımlamak için kullanılır. Halk arasında grip olarak da bilinen bu hastalık tablosu sağlıklı yetişkin bireylerde son derece hafif seyrederken bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde ve bebek, çocuk, yaşlı gibi riskli grupta yer alan bireylerde çok daha ağır klinik hastalık tablosuna yol açabilir. Bu nedenle hastalığa dair belirtileri zamanında fark etmek ve solunum yolunda ortaya çıkan enfeksiyonu en hızlı şekilde kontrol altına almak oldukça önemlidir.

İnfluenza belirtileri şunlardır:

-Ani gelişen ateş

-Öksürük

-Kas ağrısı

-Boğaz ağrısı

