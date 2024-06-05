Çocuklarda ekran bağımlığının büyük tehlikleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çocukların ekran başında geçirdikleri zamanın artması, göz sağlığı uzmanlarını harekete geçirdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Yülek, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Yülek, "Çocuklarda yakın aktivite ve dijital ekrana uzun süre bakma, miyopiyi önemli oranda arttırmaktadır. Çocuklarda yüzde 30'larda, erişkinlerde ise yüzde 20 oranlarında yakın aktiviteyle beraber miyopi artışı görülebilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Yülek ayrıca, "2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının ya da 5 milyar insanın miyop olacağı tahmin edilmektedir. Bu oran Asya ülkelerinde ise yüzde 80'lere çıkmaktadır" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Özellikle yaz aylarında çocuklarda dışarıda yapılan aktivitelerin miyopiyi önlemede faydalı olacağını belirtildi.

Ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların ekran süresini sınırlamaları ve onları daha fazla dış mekan aktivitesine teşvik etmeleri gerektiği sonucuna varıldı.

Prof. Dr. Yülek'in önerileri, çocukların göz sağlığını korumak adına önemli bir rehber niteliğinde.

Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, ortaya çıkabilecek risklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Miyopi başladıktan sonra, çocuğun büyümesi ile giderek artan bir kırma kusurudur. Miyopi başlangıç yaşı, ileri yaşlardaki şiddetli miyopinin en önemli belirleyicisidir. Yüksek miyopi ise katarakt, glokom ve retina dekolmanı gibi birçok göz hastalığı riskini arttırmaktadır.”

Bu nedenle çocukların ekran süresinin kesinlikle sınırlandırılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu şunları belirtti:

“Genellikle önerilen sınırlar şu şekildedir: 2 yaş altında: Aile üyeleri ve arkadaşlarla görüntülü görüşmeler dışında ekran kullanımı sıfır olmalı. 2-5 yaş aralığındaki çocuklarda günde en fazla 1 saat ve 5-17 yaş arasında da ödev dışında günde en fazla 2 saat olmalı.”

Bu İşaretler Çocuğun Gözlerinde Sorun Olduğunu Gösteriyor!

Gözlerde ağrı, batma yanma, sık göz kırpma, baş ağrısı, gözde kızarıklık, bulanık görme, çift görme gibi şikayetler ortaya çıkarsa göz hekimine başvurmak gerektiğinin altını çizen Göz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, “Bununa birlikte çocuklar ekran başında saatler geçirseler bile çoğunlukla gözlerinin yorulduğunun farkına varmayabilirler ve herhangi bir şikayet dile getirmeyebilirler. Bu nedenle şikayet olmasa bile düzenli göz kontrollerini yaptırmak gerekir” diye konuştu.

Ebeveynler Bu Önerileri Dikkate Almalı!

Dijital ekranların çocuklarımızın hayatı ve eğitimlerinin bir parçası olduğunu ve tamamen kaçınmak mümkün olamamakla birlikte, ekranların kullanımını belli kurallar çerçevesinde düzenlenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, ebeveynlere şu önerileri sundu:

“Ebeveynler günde en az 1-2 saat açık havada vakit geçirmeyi teşvik etmeli, çünkü doğal ışığa maruz kalmak göz gelişimine fayda sağlar. Bilimsel çalışmalar, açık havada geçirilen zamanın miyopiye karşı koruma sağladığını göstermektedir. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının gün içerisinde belli bir süre ekranlardan uzak kalacağı “ekransız” dönemler oluşturmalı. Ekran kullanımına sık sık ara vermek, toplam belirlenen ekran süresini bölerek kullanmak gerekir. Dijital ekranları kullanırken sık sık göz kırpma da oldukça önemli olduğu için çocuklara bu hatırlatılmalıdır. Bilgisayar ekranı ile aramızdaki mesafe kol boyumuz kadar ve ekranın göze göre konumu biraz daha aşağıda olmalıdır. Eğer çocuk gözlük kullanılıyorsa, camlarının antirefle kaplamalı olması yansıma ve kamaşmayı önleyerek göz yorgunluğunu azaltır. Göz kuruluğu belirtileri varlığında yapay gözyaşı damlaları kullanılabilir.

Ve düzenli göz muayenelerini aksatmamak gerekir. Böylelikle problemleri en aza indirmek ve tedavi etmek mümkün olacaktır. Özellikle yaz tatilindeki boş zamanlarında çocuklar ekran kullanımlarını arttırmışsa okullar açılmadan mutlaka göz kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz.”

Miyop nedir?

Uzağı görme kusuru veya miyop, uzak nesnelerin bulanık görülmesine neden olan, yakın nesnelerin ise net bir şekilde görülebilmesi ile karakterize bir göz sorunudur. Miyopun derecesi tedavinin gerekli olmadığı ılımlı formdan görmenin önemli oranda etkilendiği şiddetli form arasında değişebilir. Çocuklarda 6 ile 13 yaş arasında başlayabilir. Vücudun hızla büyüdüğü ergenlik yıllarında daha da kötüleşebilir. Rahatsızlık yetişkinlikte de ortaya çıkabilir.

Miyop belirtileri nelerdir?

Yetişkinlerde miyop belirtileri şunları içerebilir:

Uzaktaki nesneleri bulanık görme

Net bir şekilde görebilmek için göz kapaklarını kısma veya kısmen kapatma ihtiyacı

Göz yorgunluğu ve buna bağlı baş ağrısı

Araç kullanırken, özellikle geceleri görme zorluğu

Miyop sıklıkla erken çocukluk döneminde tespit edilir. Uzaktaki nesneleri görme sorununu bulunan bir çocukta şu belirtiler görülebilir:

Gözlerde inatçı şaşılık

Televizyona, film ekranına veya sınıfın önüne daha yakın oturma ihtiyacı hissetmek

Uzaktaki nesnelerden habersiz gibi davranmak

Okulda tahtada yazılanları okumakta güçlük çekmek

Aşırı göz kırpma

Gözleri sık sık ovalamak

Miyop tedavisi nasıl yapılır?

Miyopi, genellikle çeşitli tedavilerle etkili bir şekilde düzeltilebilir. Tedavide kullanılan yöntemler şunları içerir:

Kontakt lens veya gözlük kullanımı. Gözlerin uzaktaki nesneleri retinaya odaklanmasına yardımcı olmak için gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir. Miyop olan çoğu insan için tedavide ilk tercih gözlüklerdir. Bazı kişiler için, kontakt lensler gözlüklerden daha net bir görüş ve daha geniş bir görüş alanı sunar. Bununla birlikte, kontakt lensler doğrudan gözlere takıldığından göz sağlığını koruyabilmek için kullanımı sırasında bir dizi önlem alınması gereklidir. Miyopun şiddetine göre gözlük ya da kontakt lensi devamlı ya da belirti aktiviteler sırasında kullanmanız önerilebilir.

Lazer göz ameliyatı. Göz küresinin şeklini değiştirmek için lazer göz ameliyatı yapılabilir. Gözler hala gelişmeye devam ettiği için çocuklarda yapılması uygun değildir.

Yapay lens implantları. Suni olarak elde edilen lensler, doğru odaklanma elde etmek için gözlere kalıcı olarak yerleştirilebilir.

Kornea içi halkalar. INTACS adı verilen plastik kornea halkaları, korneanın şeklini değiştirmek için göze implante edilir.