Çocuklarda gizemli hepatite dikkat

Şu ana kadar 20 farklı ülkede, İngiltere, ABD, İsrail, Kıbrıs ve Japonya dahil, ani gelişen hepatit vakalarının sayısı 350’yi buldu. Uzmanlar, bu vakaların nedeninin Kovid-19 ve diğer enfeksiyonların tetiklediği aşırı bağışıklık tepkisi olabileceğini düşünüyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Şirin Güven, Türkiye’de şimdiye kadar böyle bir vaka tespit edilmediğini belirtti.

Aynı hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde, çocuklarda görülen ağır kusma ve ishal belirtileriyle kendini gösteren adenovirüs vakaları yakından izleniyor. Prof. Dr. Güven ve Doç. Dr. Esra Polat, Kovid-19’un bu enfeksiyonlar üzerindeki uzun vadeli etkilerinin devam edeceğini öngörüyor.

Prof. Dr. Güven, hijyen kurallarının önemine dikkat çekerek, özellikle okul çağındaki çocuklarda bu belirtilerin görülmesi durumunda, çocuğun iyileşene kadar okula gönderilmemesi ve temas izolasyonuna özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. The Lancet dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, çocuk hepatit vakalarının büyük bir kısmında ‘adenovirüs 41F’ bulgusu ve bazılarında Kovid-19 enfeksiyonunun eşlik ettiği gözlemlendi. Prof. Dr. Güven, Kovid-19’un bağırsak geçirgenliğini artırarak, diğer virüslerin geçişini kolaylaştırabileceğini ve bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine yol açabileceğini ifade etti.

Türkiye’de ve kendi kliniklerinde henüz “gizemli hepatit” vakası gözlemlenmediğini söyleyen Prof. Dr. Güven, rotavirüs ve adenovirüs enfeksiyonlarının arttığını, ancak Avrupa ve Japonya’daki gibi ağır vakaların tespit edilmediğini belirtti. Bu vakaların, özellikle karaciğer enzimlerinde yükseklik gösterenlerin, dikkatle takip edildiğini ekledi.

Her yıl yaz aylarında yaygın olarak görülen rotavirüs veya adenovirüse bağlı ishal salgınlarının, Kovid-19’un etkileri nedeniyle farklılaşabileceğini belirten Prof. Dr. Güven, hastalıkların daha ağır seyretmesine neden olabilecek Kovid-19’un etkilerine karşı hijyen kurallarına uyulmasının ve hasta çocukların izolasyonunun sağlanmasının önemini vurguladı.

Doç. Dr. Esra Polat, hastalığın bağışıklığı baskılanmış veya 6 yaşından küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü, Kovid-19 enfeksiyonunun mide bağırsak sisteminde uzun süre kalabileceğini ve bağırsak geçirgenliğini artırarak, bağışıklık sisteminin aşırı aktive olmasına yol açabileceğini belirtti. Kovid-19’un bağırsakları diğer enfeksiyonlara karşı daha savunmasız bırakabileceğini ifade etti.