Çocuklarda idrar tutmanın büyük tehlikesi ortaya çıktı. Hangi hastalıklara neden oluyor?

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Uzman Dr. Gökçe Can, idrar tutma çocuklarda enfeksiyon riskini artıran nedenler arasında bulunduğunu söyleyerek idrar yolu enfeksiyonunu önlemek için alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda idrar tutmanın büyük tehlikesi ortaya çıktı. Hangi hastalıklara neden oluyor?

İdrar yolu enfeksiyonu hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sıklıkla görüldüğü biliniyor. İdrar yolu enfeksiyonu bir yaş altında erkek çocuklarda, bir yaş üstünde ise kız çocuklarında daha sık görülür.

Vezikoüreteral reflü ve işeme bozukluğu olanların yanı sıra özellikle tuvalet eğitimini tamamlamış oyun çağı kız çocuklarında idrar bekletmeye bağlı olarak idrar yolu enfeksiyon sıklığı daha fazla artmaktadır.

İŞTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN YÖNTEMLER

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

-Bol su tüketilmeli,

-İdrar bekletilmemeli ve gerektiğinde hemen tuvalete gidilmeli,

-Sıkı çamaşır giyilmemeli,

-İç çamaşırlarının pamuklu olmasına özen gösterilmeli,

-Hijyen kurallarına uyulmalı, tuvaletten sonra genital temizlik önden arkaya doğru yapılmalı ve geçilen yerden bir daha geçilmemeli,

-Yaz tatili dönemlerinde havuz yerine deniz tercih edilmeli,

-İdrar yolu enfeksiyonu çocuk nefroloji uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Öne Çıkanlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Son Haberler
Gaziantep'te motosiklet sürücülerine ceza yağdı Güncel
Gaziantep'te motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Uzmanı B12 eksikliğini artıran beslenmeyi açıkladı Sağlık
Uzmanı B12 eksikliğini artıran beslenmeyi açıkladı
Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi:1 yaralı Güncel
Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi:1 yaralı
Rüyada maydonoz görmek ne demek? Rüyada maydanoz görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada maydonoz görmek ne demek? Rüyada maydanoz görmek neye işaret?
Taha Duymaz'ın annesi yürekleri parçaladı. Depremde hayatını kaybetmişti Magazin
Taha Duymaz'ın annesi yürekleri parçaladı. Depremde hayatını kaybetmişti
Emre Ulaş maaş zamlarının nasıl belirlendiğini açıkladı Güncel
Emre Ulaş maaş zamlarının nasıl belirlendiğini açıkladı
Zeynep Bastık'ın bikinili pozları tartışma yarattı Magazin
Zeynep Bastık'ın bikinili pozları tartışma yarattı