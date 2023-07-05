Çocuklarda idrar tutmanın büyük tehlikesi ortaya çıktı. Hangi hastalıklara neden oluyor?

İdrar yolu enfeksiyonu hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sıklıkla görüldüğü biliniyor. İdrar yolu enfeksiyonu bir yaş altında erkek çocuklarda, bir yaş üstünde ise kız çocuklarında daha sık görülür.

Vezikoüreteral reflü ve işeme bozukluğu olanların yanı sıra özellikle tuvalet eğitimini tamamlamış oyun çağı kız çocuklarında idrar bekletmeye bağlı olarak idrar yolu enfeksiyon sıklığı daha fazla artmaktadır.

İŞTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN YÖNTEMLER

İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

-Bol su tüketilmeli,

-İdrar bekletilmemeli ve gerektiğinde hemen tuvalete gidilmeli,

-Sıkı çamaşır giyilmemeli,

-İç çamaşırlarının pamuklu olmasına özen gösterilmeli,

-Hijyen kurallarına uyulmalı, tuvaletten sonra genital temizlik önden arkaya doğru yapılmalı ve geçilen yerden bir daha geçilmemeli,

-Yaz tatili dönemlerinde havuz yerine deniz tercih edilmeli,

-İdrar yolu enfeksiyonu çocuk nefroloji uzmanı tarafından takip edilmelidir.