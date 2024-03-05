Çocuklarda obeziteye dikkat

Çocukluk döneminde alınan önlemler, ileride diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Obezite, genellikle enerji alımının harcanandan fazla olmasıyla ilişkilidir ve çocukluk çağı obezitesi giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Çocuklarda obezitenin tanısında vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılır. VKİ, kilonun boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır ve çocuklarda yaşa ve cinsiyete göre değişkenlik gösterir. VKİ’nin persentilleri kullanılarak çocukların kilo durumu değerlendirilir; 5-85 persentil arası normal, 85-95 persentil fazla kilolu, 95 persentil ve üzeri ise obez olarak kabul edilir.

Obezitenin tetikleyicileri arasında yüksek kalorili ve yağlı beslenme, hızlı yeme, az çiğneme, şekerli ve gazlı içecek tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı, televizyon ve bilgisayar karşısında çok zaman geçirme gibi faktörler bulunmaktadır. Bu alışkanlıklar, çocukların daha az kalori yakmasına ve daha fazla kalori almasına neden olarak yağ dokusunun artmasına yol açar.

Obezitenin eşlik edebileceği sağlık sorunları arasında insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, erken ergenlik, hipertansiyon, dislipidemi, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, astım, ortopedik problemler, psikolojik sorunlar ve bazı kanser türlerinin riskinde artış sayılabilir. Obez çocukların ve ergenlerin, erişkinlik döneminde de obezite ile mücadele etme olasılığı yüksektir.

Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi için ailelerin ve çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi, düzenli fiziksel aktivite yapması ve ekran karşısında geçirilen zamanın sınırlandırılması önemlidir. Ayrıca, çocukların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışılması önerilir.