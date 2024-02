Çocuklardaki bu rahatsızlıklara dikkat! Hayati risk taşıdığı ortaya çıktı

Soğuk alerjisi, soğuk hava, rüzgâr ve soğuk sıvılarla temas eden cilt bölgelerinde alerjik reaksiyonlara neden olan ve soğuk ürtikeri veya soğuğa bağlı kurdeşen olarak da bilinen bir durumdur.

Prof. Dr. Nacaroğlu, soğuk alerjisinin hassas ciltli çocuklarda daha sık görüldüğünü ve kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık ve şişme gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

Bazı vakalarda ise soğuk alerjisi, bayılma, nefes darlığı, solunum güçlüğü, kan basıncı düşüklüğü, kalp ritim bozukluğu ve nabız yükselmesi gibi hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabilir.

Prof. Dr. Nacaroğlu, soğuk alerjisinin her yaşta görülebileceğini ancak çocuklarda daha sık rastlandığını belirtti.

Soğuk alerjisi, soğuk ve rüzgârlı havalarda daha çok ortaya çıkan bir durumdur.

Prof. Dr. Nacaroğlu, soğuk alerjisinin belirtilerini ve tedavisini şöyle anlattı:

“Soğuk hava, rüzgâr veya soğuk sıvılarla temas eden cilt bölgelerinde kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık ve şişme görülebilir. Soğuk alerjisi tanısı için en yaygın kullanılan yöntem buz küpü testidir. Bu testte, bir buz küpü veya 0-4 derece arasındaki bir nesne ön kola 5 dakika boyunca bastırılır. Sonra cildin 10 dakika ısınması beklenir. Eğer cildin buzla temas eden yeri kızarır ve şişerse, soğuk alerjisi teşhisi konur.”

ÇOCUĞUNUZUN HAYATI TEHLİKEDE OLABİLİR

Prof. Dr. Nacaroğlu, soğuk alerjisi olan çocukların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Soğuk alerjisi, bazen alerjik şok olarak da bilinen anafilaksiye neden olabilir. Bu durumda, soğukla temas sonucu bayılma, nefes darlığı, solunum güçlüğü, kan basıncında düşme, kalp ritminde bozulma ve nabız artışı gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin; soğuk suyla duş almak veya soğuk havuzda yüzmek gibi durumlarda, cildin büyük bir kısmı soğuğa maruz kalır ve alerjik şok riski artar. Bu yüzden, alerjik şok veya ciddi reaksiyon geçirmiş olan hastalara, adrenalin içeren acil müdahale kitleri verilmelidir ve bu kitlerin nasıl kullanılacağı ailelere öğretilmelidir.”

ACİL DURUMLARDA NASIL DAVRANILACAĞINI BİLMEK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Nacaroğlu, soğuk alerjisi olan çocukların korunması için eldiven, bere ve kalın çorap gibi aksesuarların kullanılmasını önererek, şöyle devam etti:

“Soğuk havalarda, cildin mümkün olduğunca az kısmının soğukla temas etmesini sağlamak için kalın ve rüzgâr geçirmeyen kıyafetler giyilmelidir. Eldiven, bere, atkı ve kalın çorap gibi aksesuarlar faydalı olacaktır. Soğuk alerjisi olan çocukların ebeveynleri, soğuk hava şartlarında çocuklarının dışarıda spor yapmasını engellemeli ve dışarıda çocuğunun vücut ısısını sık sık kontrol etmelidir. Ayrıca, soğuk alerjisi belirtileri olan ebeveynlerin, bir çocuk alerji uzmanına danışması gerekmektedir. Alerji uzmanının tavsiyelerine göre bir tedavi planı oluşturulmalı ve düzenli doktor kontrolleri aksatılmamalıdır. Bunun yanında, ebeveynlerin acil durumlarda nasıl müdahale edeceklerini bilmeleri de çok önemlidir.”

SOĞUK HAVAYA ÇIKMADAN ÖNCE İLAÇ ALINMALI

Prof. Dr. Nacaroğlu, her çocuğun soğuk alerjisi seyrinin farklı olduğunu belirterek, “Soğuk alerjisinden korunmanın en iyi yolu soğuktan kaçınmaktır. Çocuğunuzun soğuk alerjisi varsa, kışın sıcak tutacak giysiler giymelerini sağlamalısınız. Her çocuğun hastalığın şiddeti farklı olduğu için, etkili bir tedavi için çocuğun belirtilerine ve geçmişteki şikâyetlerine göre bir yaklaşım belirlenmelidir. Antihistaminik ilaçlar, soğuk alerjisinde ortaya çıkan histamin ve histamine bağlı belirtileri azaltmaya yardımcı olur. Hastalara soğuk havaya çıkmadan önce antihistaminik ilaçlar verilmesi belirtilerin hafiflemesine katkıda bulunabilir. Her çocuğun durumu farklı olduğu için, alerji doktorunuzun önerilerine uygun hareket etmeniz gerekir. Bu şekilde çocuğunuzun soğuk alerjisiyle baş etmesi ve günlük hayatını rahatça sürdürmesi mümkün olacaktır” diyerek sözlerini bitirdi.