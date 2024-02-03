Ailelere müjde. Çocukların müthiş işine yarayan ot ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Ailelere müjde. Çocukların müthiş işine yarayan ot ortaya çıktı
Çocuk maması yapmakta kullanılan süt çocuklarına ve nekahat dönemi hastalarına verilen arar otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

İnsanların doğal besinleri keşfetme süreci devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan arar otu dikkat çekti.

İşte mucize otla ilgili detaylar...

ARAR OTU NEDİR?

Sıcak iklimlerde yetişen "Maranta" adlı kamıştan veya ona benzer başka otların köklerinden çıkarılan beyaz bir toz olduğu bildirildi.

Nişastadan daha ince olduğu ve kokusu ve tadı olmadığının altı çizildi.

ARAR OTUNUN FAYDALARI

Çocuk maması yapmakta kullanılır. Süt çocuklarına ve nekahat dönemi hastalarına verilir. Hastalıklardan sonra görülen halsizlikleri giderir.

NASIL KULLANILIR?

Arar otu, şifalı bitkilerden biri olarak bilinir ancak her bitki gibi dikkatli kullanılması gerekir. Aşırı dozda veya yanlış şekilde tüketildiğinde karaciğer başta olmak üzere çeşitli organlara hasar verebilir. Bu nedenle arar otunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmanın görüşünü almak önemlidir.

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