Çocuklarda bacak ağrılarına dikkat edilmeli

3-12 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla geceleri ortaya çıkan, atak şeklinde ilerleyen, bacakların; uyluk, baldır ya da dizin ön ve arkasında ağrı duyulan ağrılar genellikle çocuğun büyümesiyle ilgilidir. Ağrıların halk arasında, “Büyüme ağrıları” diye adlandırıldığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının çocuğun kısa kalmasına sebep olmayacağını ifade ederek, “Tanı, gün içinde ağrı hissetmeyen, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüstü veya gece uykusunu bozan iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak kolaylıkla konabilir. Çoğu zaman romatizma, enfeksiyon, tümör gibi hastalıklarla karıştırılabilir” diye konuştu.

POSTÜR BOZUKLUKLUKLARI

Çocukluk çağında sebebi bilinmeyen, tekrarlayan, kendiliğinden geçen uzuv ağrılarına “büyüme ağrıları” denildiğini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, büyüme ağrılarının nedenlerinin tam olarak anlaşılmadığını belirtti. Doç. Dr. Uçkun, “Postür bozuklukları, aşırı esneklik, düşük ağrı eşiği, azalmış kemik gücü, D vitamin eksikliği, psikolojik sorunlar, ailede büyüme ağrıları hikayesi, huzursuz bacak sendromu ile bazı çalışmalarda ilişkili olduğu görülmüş” dedi.

Akşamüstü ve gece ağrıyan bacaklar Büyüme ağrılarının genel özellikleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Uçkun, “Büyüme ağrıları genellikle 3 ila 12 yaşlarındaki çocuklarda başta bacaklarda olmak üzere görülür. Genellikle iki taraflıdır ve bacakların içlerinde, genellikle uyluk, baldır, dizin arkasında veya bacağın ön tarafında hissedilir. Ataklar halinde devam eder. Tipik olarak haftada en az bir kez meydana gelir ve genellikle yıllarca sürer ve ergenliğe kadar devam edebilir. Ataklar arasında ağrısız günler, haftalar veya aylar olabilir. Genellikle akşam veya gece saatlerinde başlar ve uykuyu etkileyebilir. Genellikle sabaha kadar geçer” şeklinde konuştu.

TANI VE TEDAVİSİ

Büyüme ağrısı kısa kalmaya neden olmaz Büyüyen çocuklarda görülse de büyüme ağrılarının hızlı büyüme dönemleri ile uyumlu olmadığını, büyüme bölgelerinde meydana gelmediğini ve bunlara sahip çocukların büyümesini etkilemediğini söyleyen Doç. Dr. Uçkun, “Tanı; gün içinde ağrı duymayan, sağlıklı, genel fiziksel ve kas-iskelet muayenesi normal olan akşamüstü veya gece uykusunu bozan iki taraflı bacak ağrısı olan bir çocukta klinik olarak kolaylıkla konabilir. Bu çocuklarda tanı için röntgen veya laboratuvar testleri yapılmasına gerek yoktur; ancak açıklanamayan ateş, kilo kaybı, aktivite azalması, sürekli, şiddetli veya tek taraflı uzuv ağrısı, gün içinde ağrı, muayenede normal olmayan bulgular varsa büyüme ağrısından şüphe edilir” dedi.



