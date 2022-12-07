﻿Erzurum'da çocukların istismar edildiği Kuran kursu aile destek merkezi oluyor

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan diyanete bağlı Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur’an Kursu dini eğitim gören çocuklara yönelik, cinsel istismar, taciz ve şiddet olayları nedeniyle kapatılmıştı. Aylardır kapısına kilit vurulan o Kur'an Kursu yeniden açılıyor.

Ajans Doğu'nun haberine göre; Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur’an Kursu'nun kadınlara yönelik Aile Destek Merkezi olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Kaymakam Tutkan, Palandöken’de Aile Destek Merkezi kurulacağını belirerek, kurulacak merkezden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından hizmet alan 60 kadının yaralanacağını, kadınların çeşitli kurslar alarak aile bütçelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Palandöken ilçesinde Diyanete bağlı Hacı Bahattin Evgi Kur'an Kursu belletmeni Hakan A.'ya altı çocuğa nitelikli cinsel istismar ve çocukları hürriyetten yoksun kılma suçundan Temmuz ayında 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ancak belletmen Hakan A.'nın cinsel istismarına maruz kalan çocukların bir de şiddet ve işkence gördükleri de ortaya çıkmıştı. Belletmen Hakan A.'nın yanı sıra yurt müdürü Nuhi K. ile temizlik görevlisi Uğur G. hakkında çocuklara karşı işkence davası açılmıştı. Sanıkların tutuklu olarak yargılandığı dava devam ediyor.

