Çocukların tartışmasından çıkan 1 kişinin öldüğü bıçaklı akraba kavgasına 7 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların sokakta oyun oynarken yaşadığı gerginlik, akraba olan 2 aile bireyinin de müdahalesiyle tartışmaya dönüştü.

Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya evrildi. Kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleriyle yaralanan Hannan Şahin (21), Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.