Sivasspor'a UEFA soruşturması! Çok ağır ceza geliyor

Sahaya girip Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'nun burnunun kırılmasının Sivasspor için çok ciddi sonuçları olacak.

UEFA soruşturma açtı. Üzerinde durulan konu ise kulübün biletleri ücretsiz yaparak, kontrol dışı kişilerin de stada girmesine olanak tanıması. UEFA, Sivasspor’dan savunma iseyecek maç öncesindeki stada taraftar alımı konusunda neler yapıldığını soracak. Sivasspor’a yüklü bir para cezasının yanı sıra, saha kapatmaya varan cezalar da gelebilir.

2 TARAFTAR TUTUKLANDI

Bu arada Maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya indi. M.E.Ç. isimli şahıs Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya yumruk attı. Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki holigan, polis tarafından gözaltına alındı. Bugün de tutuklandı.

Bir önce turda Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldıran Dylano K. isimli Hollandalı holigan, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Derhal cezaevine konuldu. 2 yıl gözetim altında tutulacak. Stadyumlara alınmayacak.

Sivasspor konuyla ilgili PSV’nin ayak izlerini takip edip, UEFA’nn keseceği cezayla ilgili faillere dava açarak mali yükümlülük talep etmeyi planlıyor.