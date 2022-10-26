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Çok eşliliğin yasal olduğu Katar'la ''aileyi koruma'' anlaşması. Güler misin ağlar mısın

Resmi Gazete'de dünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren Katar'la anlaşmadaki tartışmalı hükümler dikkat çekti. Buna göre "erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin yasal olduğu" ve "aile yapısının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi" konusunda işbirliği yapılacağı belirtildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 08:59
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Çok eşliliğin yasal olduğu Katar'la ''aileyi koruma'' anlaşması yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlandı

Çok eşliliğin yasal olduğu Katar'la ''aileyi koruma'' anlaşması. Güler misin ağlar mısın
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Cumhuriyet Gazetesi'nden Hüseyin Hayatsever'İn haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tem'im el Sani'nin başkanlıklarında 26 Kasım 2020'de Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısında imzalamam 10 anlaşma arasında “Türkiye ile Katar arasında aile kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”da yer almıştı. O dönemdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, iki ülke arasında “aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını” aktarmıştı. İmzalandığı dönemde sosyal hizmetler konusundaki işbirliğine vurgu yapılmasına karşı mutabakat saptığında “aile yapısı ve diğerlerinin korunmasına” yönelik politikaların geliştirilmesi konusunda işbirliği yapılmasına yönelik hüküm de yer aldı.

DEĞERLERİN KORUNMASI

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren ve ayrıntıları ortaya çıkan mutabakat zaptı Türkiye ile Katar'ın “sosyal güvenlik ve sosyal yardım”ın yanı sıra “aile, kadın ve çocuk” alanında uzmanlık bilgi çalışma ve mevzuat değişiminde bulunmasına öngörüyor. Türkiye ve Katar’ın işbirliği yapacakları alanlar arasında da “aile yapısının ve değerlerinin korunması güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi” ile “aile ve topluma yönelik koruma önleme iyileştirme danışmanlık hizmeti ve rehabilitasyona ilişkin sosyal hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi ve arttırılması” da sayılıyor.

Türkiye'den çok farklı bir Medeni yasası bulunan ve erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesini yasal olduğu Katar’la “aile yapısının korunması” konusunda nasıl bir işbirliği yapılacağı merak konusu oldu.

CUMHURİYET GAZETESİ MANŞETE BÖYLE TAŞIDI

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