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Cemevleri torbasından ‘limanlar’ çıkmıştı... AKP’den ‘Katar’ geri adımı

AKP’nin Meclis’e sunduğu 23 maddelik torba yasa teklifinde yer alan limanların 49 yıllına özelleştirilmesinin önünü açan madde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda metinden çıkarıldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 00:38
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Cemevleri torbasından ‘limanlar’ çıkmıştı. AKP’den ‘Katar’ geri adımı

Cemevleri torbasından ‘limanlar’ çıkmıştı... AKP’den ‘Katar’ geri adımı
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Cemevlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde yer alan limanların özelleştirilmesine yönelik madde, AKP milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle yasa teklifinden çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşüldü. 

AKP milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle limanların özelleştirilmesine ilişkin 9. madde, tekliften çıkarıldı. Teklif

metninden çıkarılan düzenleme şöyle:

"Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da limanların işletme sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, en geç 15 gün içerisinde mali bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş belgelerle birlikte başvuruda bulunulması ve diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, başvuru ekindeki belgeler esas alınarak 15 gün içerisinde yapılacak değerlendirmeyi müteakiben başvuruda bulunan işletmeci şirketlere, ek sözleşme imzalanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde süre verilecek.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri şart olacak.

İşletme hakkı verilmesi/devri sözleşmesinin süresinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin ek sözleşme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işletmeci şirketlerin sözleşmeye davet edilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde imzalanması şartıyla yürürlüğe girecek.

Ek sözleşme ile ilgili olarak Danıştay'dan görüş alınmayacak, uzatılan süre yatırım süresine eklenmeyecek.

"Teklifle işletmeci şirketlerce ödenecek sözleşme bedelleri de düzenleniyor. İşletmeci şirketler, ek sözleşme bedeline ilave olarak uzatılan işletme hakkı süresi içinde her yıl belirlenen tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiş gelir tablolarında yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamının yüzde 5'ini hasılat payı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ödeyecek.

Tespit edilecek ek sözleşme bedelinin vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde bedelin asgari yüzde 25'i ek sözleşme imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan tutarı azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibarıyla hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecek."

KATAR EMİRİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ SONRASINDA MECLİS’E SUNULMUŞTU

Yasa teklifinin Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti sonrasında Meclis’e sunulması dikkat çekmişti. Antalya Limanı’nın işletmesi 2020 yılında 140 milyon dolar karşılığında Global Ports Holding tarafından Katarlı QTerminals şirketine 2028 yılına kadar devredilmişti. Teklif hayata geçseydi Antalya limanı 2047 yılına kadar Katarlılar tarafından işletilmeye devam edecekti.

Söz konusu teklif kapsamında beşi TCDD, 13’ü Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde olmak üzere 18 liman bulunuyordu.

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Jön Türk sessiz istila
25.10.2022 01:15
Erdoğan yakında ülkenin tapusunu da Katar'a verirse şaşırmam Bundaki bu Arap hayranlığı Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı olduğu sürece bu ülkenin burnu pislikten çıkmaz  
 
Jön Türk sessiz istila
25.10.2022 01:09
Bu Erdoğan'ın ve AKP'nin bu Katar sevgisi nereden geliyor acaba Yoksa ülkeyi Parsel Parsel Katar'ın üzerine mi geçirdi ya da para mı kaçırıyorlar oraya nedir  
 
Oyuncak olan, siyaset mi, Halk mı
25.10.2022 00:53
Katar'a verelim mi, Vermeyelim mi. AKP ve MHPTek madde olarak bunu yarın referanduma getirsin, tüm Türkiye oylayalım.  
 
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