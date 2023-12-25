"Çok fakirleştik" diyerek üzülen çocuğun videosu yeniden gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
"Çok fakirleştik" diyerek üzülen çocuğun videosu yeniden gündem oldu
"Çok fakirleştik, baya fakirleştik" diyen küçük çocuğun videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu

"Çok fakirleştik, baya fakirleştik" diyen küçük çocuğun videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu

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