Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Ekrem İmamoğlu skeci. İzleyicileri kırdı geçirdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklidini bir sınıf başkanlığına uyarladı. Skecin izleyicilerinden oyunculuklar tam not aldı.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Ekrem İmamoğlu skeci. İzleyicileri kırdı geçirdi

Çok Güzel Hareketler programı, son siyasi mizah içeren skeciyle büyük beğendi topladı.

Güldür Güldür Show, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklidini yaptı.

HAREKETLERİNİ VE KONUŞMASINI TAKLİT ETTİ

Söz konusu skeçte sınıftaki bir kavgayı yatıştıran sınıf başkanı, diğer sınıfların yaramazlığından bahsederek sınıf arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışıyordu.

Sınıf başkanının İmamoğlu gibi çevredekilerin elini tutarak "Hayır, hayııır" tonlaması birebir taklit edildi.

İmamoğlu'nun sık sık söylediği "Ben değil biz seçildik" sözü de skeçte kullanıldı.

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