Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür'e yayın sonrası telefon. CHP'deki 'değişimi' skeçlerine taşımışlardı

Son dönemdeki siyasi taşlamalarıyla gündemde olan Güldür Güldür yeni sezonuna CHP skeciyle başlamıştı. CHP'deki değişimi ele alan ve daha fragman yayınlanmışken bile çok konuşulan program yayınlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'ndan bir telefon geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür'e yayın sonrası telefon. CHP'deki 'değişimi' skeçlerine taşımışlardı

Uzun yıllardır severek izlenen programlardan Güldür Güldür, 11. sezonun ilk bölümünde CHP'deki değişimi ele aldıkları bir skeçle seyircinin karşısına çıktı.

Programın o bölümü sosyal medyada çok konuşuldu.

Güldür Güldür ekibinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayarak teşekkür etti.

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Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili “Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu.

Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli.

Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var.

Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum” dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz."

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