Meteoroloji’den 6 il için yeni uyarı. Yarın sabah fırtına vuracak. Herkes dikkatli olsun

Kaynak: AA
Meteoroloji’den 6 il için yeni uyarı. Yarın sabah fırtına vuracak. Herkes dikkatli olsun
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nin batı ve orta kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli’nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçeleri dahil) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve ara sıra fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın olası sonuçlarına karşı, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar için dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

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