Meteoroloji’den 6 il için yeni uyarı. Yarın sabah fırtına vuracak. Herkes dikkatli olsun

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli’nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçeleri dahil) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve ara sıra fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın olası sonuçlarına karşı, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlar için dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.