Çok uluslu dev şirket 5 bin kişiyi işten atacak

Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Telefonica 5 bin 124 çalışanını işten atacak.

KAYNAK: AA
Çok uluslu dev şirket 5 bin kişiyi işten atacak

AA'nın haberine göre, İspanya’nın çok uluslu telekomünikasyon şirketi Telefonica, 2026 yılı sonuna kadar 5 bin 124 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, zarar etmeye başlaması nedeniyle işçi çıkarma hakkı tanıyan yasal bir düzenlemeden yararlanıyor.

Telefonica, işten çıkarma süreci için sendikalarla görüşmelere başladı. Sendikalardan yapılan açıklamaya göre, işten çıkarılacak kişiler şirketin üç farklı biriminden seçilecek. İşten çıkarma, 15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğanları kapsayacak.

İspanya İşveren Örgütleri Konfederasyonu Başkanı, işten çıkarma kararını şirketlerin geleceğini garanti altına almak için yapmak zorunda olduklarını söyledi. Telefonica, 2011 yılında da benzer bir işten çıkarma yapmıştı.

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