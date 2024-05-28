Çölleşme ve kuraklık temalı kompozisyon yarışması sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çölleşme ve kuraklık temalı kompozisyon yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği 'Çölleşme ve Kuraklığa Dayanıklılık' temalı kompozisyon yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

Yarışmada, Ayaz Altun "Çölleşme ve Kuraklık" eseri ile birincilik ödülünü kazandı. "Gelecekte Dünyamızı Bekleyen Büyük Tehlike, Çölleşme ve Kuraklık" mottosuyla düzenlenen yarışmada ikinci, "Dünyamızı Bekleyen Tehlike" eseri ile Nisa Özalp, üçüncü ise "İnsanlara Küsen Su" eseri ile Buket Doğan oldu.

Bu yarışma, çevre bilinci oluşturmak ve çölleşme ile kuraklık gibi önemli çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği diğer etkinliklerden biri olan Afiş Tasarım Yarışması’nın sonuçları 29 Mayıs'ta açıklanacak.

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